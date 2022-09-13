Щенников вернётся в общую группу ЦСКА на этой неделе

Защитник ЦСКА Георгий Щенников вернётся в общую группу армейской команды уже на этой неделе, сообщил агент футболиста Сергей Пушкин. По его словам, Щенников должен попасть в заявку ЦСКА на следующий матч Российской Премьер-Лиги.

«Вчера общались с Георгием, дела у него нормально, чувствует себя уже лучше. На этой неделе он вернётся в общую группу — сегодня, завтра или послезавтра. В кубковом матче он точно не сыграет, объективно нужно набрать форму. Но на следующую игру чемпионата он уже точно должен быть в заявке», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Напомним, Георгий Щенников длительное время восстанавливается после воспаления сухожилия. Из-за травмы он пропустил начало чемпионата России сезона-2022/2023.