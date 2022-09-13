«Тобол Костанай» примет участие в футбольном фестивале «Чемпионата»

В этом году на финал детского футбольного турнира «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. приедет команда «Тобол Костанай». Команда была сформирована в 2018 году и за это время успела уже дважды занять призовые места в чемпионате Казахстана: второе место в 2020 году и третье в 2021-м.

Состав команды:

Каленский Назар

Кульшманов Рахат

Ищенко Мирон

Кубанский Сергей

Плачинда Кирилл

Костюк Артем

Ахметов Рустам

Дубинин Александр

Балгынбаев Дияр

Искаиров Айбар

Адильбек Балахмет

Мацукатов Артём

Тажимурат Али

Мусабаев Арнур

Муратов Абдрахмет

Плясковский Руслан

Тренер: Досов Марат Ахметович

Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. пройдёт с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу.