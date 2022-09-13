«Тобол Костанай» примет участие в футбольном фестивале «Чемпионата»
Поделиться
В этом году на финал детского футбольного турнира «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. приедет команда «Тобол Костанай». Команда была сформирована в 2018 году и за это время успела уже дважды занять призовые места в чемпионате Казахстана: второе место в 2020 году и третье в 2021-м.
Состав команды:
- Каленский Назар
- Кульшманов Рахат
- Ищенко Мирон
- Кубанский Сергей
- Плачинда Кирилл
- Костюк Артем
- Ахметов Рустам
- Дубинин Александр
- Балгынбаев Дияр
- Искаиров Айбар
- Адильбек Балахмет
- Мацукатов Артём
- Тажимурат Али
- Мусабаев Арнур
- Муратов Абдрахмет
- Плясковский Руслан
Тренер: Досов Марат Ахметович
Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. пройдёт с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу.
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
18:06
-
18:00
-
17:56
-
17:44
-
17:30
-
17:24
-
17:15
-
17:05
-
16:42
-
16:30
-
16:19
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
15:21
-
15:18
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:23
-
14:15
-
14:10
-
13:38
-
13:32
-
13:24
-
13:24
-
13:16
Партнерский контент