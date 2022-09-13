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«Тобол Костанай» примет участие в футбольном фестивале «Чемпионата»

«Тобол Костанай» примет участие в футбольном фестивале «Чемпионата»
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В этом году на финал детского футбольного турнира «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. приедет команда «Тобол Костанай». Команда была сформирована в 2018 году и за это время успела уже дважды занять призовые места в чемпионате Казахстана: второе место в 2020 году и третье в 2021-м.

Состав команды:

  • Каленский Назар
  • Кульшманов Рахат
  • Ищенко Мирон
  • Кубанский Сергей
  • Плачинда Кирилл
  • Костюк Артем
  • Ахметов Рустам
  • Дубинин Александр
  • Балгынбаев Дияр
  • Искаиров Айбар
  • Адильбек Балахмет
  • Мацукатов Артём
  • Тажимурат Али
  • Мусабаев Арнур
  • Муратов Абдрахмет
  • Плясковский Руслан

Тренер: Досов Марат Ахметович

Финальный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 г.р. пройдёт с 19 по 23 сентября в Москве на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова. Следите за новостями турнира по тегу.

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