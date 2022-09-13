«Тоттенхэм» и «Спортинг» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Тоттенхэмом». Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Встреча начнётся в 19:45 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Иван Перишич, Ришарлисон, Сон Хын Мин, Гарри Кейн.

«Спортинг»: Антонио Адан, Гонсалу Инасиу, Себастьян Коатес, Матеус Рейс, Педро Порро, Хидемаса Морита, Мануэль Угарте, Нуну Сантуш, Франсиску Тринкан, Маркус Эдвардс, Педру Гонсалвеш.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.