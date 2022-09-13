Тренер «Ахмата»: не согласен, что Агаларов запорол всё в матче с «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Юрий Нагайцев поделился мнением об игре нападающего Гамида Агаларова в матче группового этапа Кубка России с московским «Динамо» (1:2).



«Агаларов хорошо вошёл в игру, классно открывался на линии офсайда. Я удовлетворён его игрой. Не согласен, что Гамид запорол всё что можно. Это субъективное мнение», — передаёт слова Нагайцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0). Действующий обладатель Кубка России — «Спартак».