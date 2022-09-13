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Лещенко назвал Гладышева лучшим игроком кубкового матча «Динамо» — «Ахмат»

Лещенко назвал Гладышева лучшим игроком кубкового матча «Динамо» — «Ахмат»
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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о победе московской команды в матче группового этапа Кубка России с грозненским «Ахматом» (2:1).

«Поздравляю «Динамо» с победой. Всё было замечательно, хорошую игру показали. Гладышев? Он молодец! Был сегодня лучшим в матче с «Ахматом», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев отдал результативную передачу и забил победный гол в этой встрече.

Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0).

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