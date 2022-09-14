«Барселона» нанесла максимум ударов за тайм на поле «Баварии» в Лиге чемпионов за 14 лет

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» нанесла рекордное число ударов по воротам «Баварии» за тайм на её поле в Лиге чемпионов с 2008 года, информирует Opta.



В ходе первого тайма сине-гранатовые нанесли 10 ударов. «Барселона» стала первой командой за 14 лет, кому удалось это сделать на поле «Баварии» на «Альянц Арене» в матче Лиги чемпионов, после «Фиорентины» в октябре 2008 года.



Это статистическое достижение никоим образом не отразилось в пользу «Барселоны» на итоговом результате. Первый тайм завершился вничью 0:0, а в начале второй половины «Бавария» забила дважды с интервалом в четыре минуты: сначала Лукас Эрнандес нанёс точный удар головой после подачи Киммиха, а затем чемпионы Германии провели быструю атаку через центр, в результате которой Зане вошёл в штрафную и пробил рядом с ногой тер Штегена.



В октябре 2008 года «Фиорентина» также, несмотря на преимущество по ударам, потерпела в Мюнхене поражение без забитых мячей. Тогда команда Чезаре Пранделли пропустила от подопечных Юргена Клинсманна трижды – отличились Мирослав Клозе, Бастиан Швайнштайгер и Зе Роберто.