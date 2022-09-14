Игнатьев рассказал, как Сёмин учил Миранчуков выбирать вино

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, как бывший наставник столичной команды Юрий Сёмин учил братьев Алексея и Антона Миранчуков выбирать вино.



«Джефф поначалу очень обижался. Но как только стал забивать, стазу стал Фарфаном. А вообще Палыч любил переиначивать, да. Гжегожа Крыховяка называл Гжежев. О, вспомнил ещё одну прикольную историю про Палыча.



Аэропорт, возвращаемся со сборов в Марбелье. Миранчуки перед посадкой решили зайти в дьюти-фри, купить испанского вина. Сёмин к ним подходит: «Так, ну и какое выбрали?». Смотрит — а там вино по сорок евро. «Ну-у милые мои, это разве хорошее вино?». Берёт с прилавка вино за сто с лишним евро: «Вот такое надо брать!» – приводит слова Игнатьева Sport24.

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