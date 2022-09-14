Совладелец «Челси» объяснил увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера клуба

Совладелец «Челси» Тодд Боули рассказал, почему Томас Тухель был уволен с поста главного тренера лондонского клуба.



«Когда вы берётесь за управление бизнесом, вы должны убедиться, что у вас налажены связи с людьми, которые также занимаются этим бизнесом. Тухель невероятно талантлив и добился больших успехов в «Челси», но мы стремились к тому, чтобы найти тренера, по-настоящему готового сотрудничать с нами. Думаю, в «Челси» есть множество стен, которые нужно сломать. У нас с Томасом было разное видение будущего клуба. Нет правых или неправых, просто не было одинакового видения», — приводит слова Боули Goal.com.



Напомним, Тухель был отправлен в отставку после поражения «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (0:1). Новым тренером синих стал Грэм Поттер.

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