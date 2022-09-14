Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Совладелец «Челси» объяснил увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера клуба

Совладелец «Челси» объяснил увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера клуба
Комментарии

Совладелец «Челси» Тодд Боули рассказал, почему Томас Тухель был уволен с поста главного тренера лондонского клуба.

«Когда вы берётесь за управление бизнесом, вы должны убедиться, что у вас налажены связи с людьми, которые также занимаются этим бизнесом. Тухель невероятно талантлив и добился больших успехов в «Челси», но мы стремились к тому, чтобы найти тренера, по-настоящему готового сотрудничать с нами. Думаю, в «Челси» есть множество стен, которые нужно сломать. У нас с Томасом было разное видение будущего клуба. Нет правых или неправых, просто не было одинакового видения», — приводит слова Боули Goal.com.

Напомним, Тухель был отправлен в отставку после поражения «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (0:1). Новым тренером синих стал Грэм Поттер.

Кто из топ-тренеров сейчас без работы?

Тухель красиво попрощался с «Челси». Но гораздо важнее слова, которые он так и не сказал Тухель красиво попрощался с «Челси». Но гораздо важнее слова, которые он так и не сказал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022