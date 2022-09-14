Совладелец «Челси» объяснил увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера клуба

Совладелец «Челси» Тодд Боули рассказал, почему Томас Тухель был уволен с поста главного тренера лондонского клуба.
«Когда вы берётесь за управление бизнесом, вы должны убедиться, что у вас налажены связи с людьми, которые также занимаются этим бизнесом. Тухель невероятно талантлив и добился больших успехов в «Челси», но мы стремились к тому, чтобы найти тренера, по-настоящему готового сотрудничать с нами. Думаю, в «Челси» есть множество стен, которые нужно сломать. У нас с Томасом было разное видение будущего клуба. Нет правых или неправых, просто не было одинакового видения», — приводит слова Боули Goal.com.
Напомним, Тухель был отправлен в отставку после поражения «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (0:1). Новым тренером синих стал Грэм Поттер.
Кто из топ-тренеров сейчас без работы?
- 14 сентября 2022
-
09:57
-
09:48
-
09:43
-
09:39
-
09:30
-
09:24
-
09:24
-
08:56
-
08:41
-
08:32
-
08:02
-
08:01
-
07:52
-
07:41
-
07:13
-
07:01
-
06:31
-
06:20
-
06:17
-
06:10
-
05:42
-
05:35
-
05:30
-
05:16
-
04:50
-
04:32
-
04:03
-
03:33
-
03:15
-
03:05
-
02:53
-
02:27
-
02:13
-
01:58
-
01:48