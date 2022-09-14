Диего Лаксальт объяснил, в каком случае «Динамо» может обыграть «Зенит»

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о том, что может помочь клубу переиграть «Зенит» в следующем туре Российской Премьер-Лиги. Также он поделился эмоциями от матча 2-го тура Кубка России с «Ахматом» (2:1).
«Были обязаны выиграть у «Ахмата», что мы и сделали. Могли забивать больше, но всё равно проделали хорошую работу и победили. Теперь самое главное — быстро восстановиться, потому что впереди нас ждёт важная игра с «Зенитом».
Игра с «Зенитом» — важнейшая для нас в этой части сезона. Мы должны полностью отдаться этой игре и выложиться на поле по максимуму. Убеждён, что если «Динамо» будет показывать свой лучший футбол, то сможет выиграть у «Зенита», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 14 сентября 2022
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