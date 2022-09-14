Тренер «Торпедо» объяснил причину игры форварда Ле Таллека на позиции защитника

Тренер «Торпедо» Андрей Гордеев прокомментировал переход в московский клуб французского нападающего с российским паспортом Дамьена Ле Таллека.



«Мы рады видеть Дамьена. Человек оказался в легендарной команде, присоединился к коллективу победителей! Стартовый этап чемпионата РПЛ для клуба сложился неудачно, но я уверен, что ситуация выправится. Ле Таллеку сейчас важно в полной мере адаптироваться в новом коллективе, понять игровой стиль «Торпедо» и чётко выполнять тренерские установки. Во всём остальном, включая бытовые вопросы, проблем у него нет. Дамьен женат на саранской девушке и хочет жить в России. Он хорошо понимает по-русски и даже немножко разговаривает. Общаемся с ним без переводчика. Так что период карьеры, проведённый в «Мордовии», пошёл ему на пользу.



Игра на позиции центрального защитника с ЦСКА? На этом месте он играл в предыдущем клубе — греческом АЕКе. В «Мордовии» Ле Таллек действовал в опорной зоне. И в матче с ЦСКА саранским болельщикам наверняка было непривычно видеть француза в обороне. Но пока так. Вообще Дамьен универсал. Может играть на любой позиции — и в защите, и в средней линии, и в атаке. По амплуа француза в дальнейшем возможны изменения. Всё будет зависеть от эффективности его действий на той или иной позиции. Но оценивать игру Дамьена по кубковому матчу не стану. Данный вопрос следует адресовать главному тренеру Николаю Савичеву или руководству клуба», — цитирует Гордеева «Столица С».

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