Грабители проникли в дом Мюллера во время матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона»

Неизвестные проникли в дом нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Барселоной» (2:0), сообщает Bild.



По информации источника, злоумышленники украли наличные, драгоценности и прочие ценные вещи. Ущерб оценивается в шестизначную сумму. Полиция не обнаружила следов грабителей. На данный момент ведётся расследование преступления.



Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория Пльзень» (0). Действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал».