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Симеоне высказался об игровом времени Гризманна, выходящего на замену семь матчей подряд

Симеоне высказался об игровом времени Гризманна, выходящего на замену семь матчей подряд
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об игровом времени форварда клуба Антуана Гризманна, арендованного у «Барселоны». Француз появляется на поле после 60-й минуте в седьмом матче мадридского клуба подряд.

«Каждый раз, когда он на поле, команда играет лучше, их связка с Феликсом очень хороша. Это правда, что в те минуты, что они были вместе, в нашем выступлении прослеживались позитивные моменты.

Я очень люблю Гризманна. Он знает, что, помимо моей привязанности к нему, он является одним из самых важных игроков в истории «Атлетико» с точки зрения забитых голов. Он продолжает совершенствоваться и работать. Антуан многое даёт нам в те минуты, когда выходит на поле, будь то 32, 36 или 15 минут.

Реальность такова, что в течение 30 минут он показывает отличный футбол, но мы не знаем, что будет, если Гризманн будет играть 60 минут», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

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