Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес выбыл на несколько недель из-за травмы
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Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес не сможет помочь мюнхенской команде на протяжении нескольких недель, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Французский футболист получил повреждение во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (2:0). В ходе медицинского обследования у Эрнандеса был диагностирован надрыв приводящей мышцы левой ноги. Ожидается, что срок восстановления защитника составит несколько недель.
Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория Пльзень» (0). Действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал».
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