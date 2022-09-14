Создатель «Амкала» сообщил, что клуб обратится в КДК по итогам матча со «Звездой» в Кубке

Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков сообщил, что команда намерена обратиться в КДК РФС по итогам матча 1/64 финала Кубка России с санкт-петербургской «Звездой» (2:2, 2:4 — по пенальти).



«Напишем в РФС и обратимся в КДК. Не знаю, повлечёт ли это что-то. С «Зорким» написали, что пенальти должен был быть назначен. Нам ответили, что судья ошибся. Мы считаем, что здесь тоже были ошибки. Напишем письмо — посмотрим, какой придёт ответ. Благо мы всем всё доказали даже вдесятером. Многие считали, что мы в гостях, но здесь мы как дома. Всё нормально», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Звезда» вышла в 1/32 финала Кубка России, ранее в 1/128 финала клуб оказался сильнее «Ядра» (2:1). «Амкал» ранее прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) и «Тверь» (1:0).