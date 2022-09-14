Защитник «Амкала» Дражжук раскритиковал судейство в кубковом матче со «Звездой»

Защитник «Амкала» Олег Дражжук прокомментировал работу судей на матче 1/64 финала Кубка России со «Звездой» (2:2, 2:4 пен.).



«Тут все всё видели. Тяжело что-то говорить. Когда судья РПЛ судит, при этом делает это неграмотно, но может грамотно чуть-чуть помочь какой-то команде, чуть-чуть не помочь. Некоторые моменты явные. Особенно первый гол, да и второй, когда передача давалась — надо посмотреть, был ли офсайд. Явный момент во втором тайме в центре поля, когда Шурыга сыграл в мяч чётко — дают жёлтую. Не хочется жаловаться, но, даже несмотря на судейство, мы сегодня не были слабее их, показали достойную игру.



Понятно, что смысла нет разговаривать и спорить. Это можно обсуждать после игры, а на поле ничего не изменить. Сейчас ничего не изменить. Ему же судить дальше, в этом матче он показывал своё лицо. Пускай обсуждают эксперты, КДК, комиссар матча — дальше пускают на разбор.



С удалением Чужого полностью согласен. Может быть, оно должно было быть раньше, когда он сделал отмашку. Но полностью согласен. Тяжело ему совладать со своими эмоциями и пускает их не в то русло.



Мы уже работали с этим тренером. Там я полностью играл в атаке, решил попробовать. Можно сказать, сработало. Сыграл головой, можно сказать, мяч меня задел, ему обратно отлетел, забили гол. При минимальных атаках мы забили гол вдесятером. Мне кажется, это успех для нас. Обидно вылетать. Надеюсь, в следующем Кубке России пошумим», — сказал Дражжук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.