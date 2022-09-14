Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы команды стать чемпионом Англии

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы «канониров» выиграть титул чемпиона Англии по итогам сезона-2022/2023.
«Надеюсь, они смогут это сделать [выиграть титул], по крайней мере, попасть в четвёрку лучших. Почему бы и нет? В этом сезоне с самого начала нет полностью доминирующей команды, и у «Арсенала» есть шанс, потому что виден потенциал. Думаю, нельзя даже исключать тот факт, что они могут сразиться за титул», — цитирует Венгера talkSPORT.
Несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед» в последней игре в рамках английской Премьер-лиги, «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 15 очками в активе, опережая идущие на второй и третьей строчке «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» на один балл. В следующем туре команда встретится с «Брентфордом». Матч состоится 18 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
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