Клаудиньо удалился в матче Кубка России с «Крыльями». Он пропустит игру со «Спартаком»

Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 «Крылья Советов» играют с «Зенитом». Встреча проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Зенит».

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо на 77-й минуте получил вторую жёлтую в матче за фол, после чего покинул поле. Из-за этого бразилец пропустит матч 3-го тура Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

В прошлом туре группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счётом 0:1, а санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0).

Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»: