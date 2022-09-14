«Ростов» обыграл «Оренбург». Команды забили 3 гола из 4 после 84-й минуты

Сегодня, 14 сентября, в рамках группы С состоялся матч 2-го тура Кубка России между «Ростовом» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 52-й минуте счёт в игре открыл Егор Голенков. На 85-й минуты встречи форвард оформил дубль. Спустя три минуты игрок гостей Михаил Сиваков сократил отставание в счёте, на 95-й минуте Кирилл Щетинин установил итоговый счёт на табло. Таким образом, команды забили три гола из четырёх после 84-й минуты.

После этой игры ростовчане лидируют в группе С. Команда Валерия Карпина набрала шесть очков в двух матчах. На втором месте в таблице располагается «Динамо», строчки ниже занимают «Ахмат» и «Оренбург».