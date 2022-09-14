Владимир Федотов высказался о победе ЦСКА в кубковом матче с «Уралом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором его подопечные обыграли «Урал» со счётом 2:1.

«Настоящий кубковый матч с интригой. Было много предпосылок для более быстрого развития своих атак. Мало использовали пространство за спинами соперника. Как только мы это делали, была напряжённость. Слабо задействовали фланги. Оттуда почти не было угроз. Но забили со стандарта, правда, потом пропустили. Финальный штурм принёс нам победу, но было непросто. «Урал» хорошо себя показал, их команда меняется с новым тренером. Мы видим черты новой игры. Понимали, что матч будет непростой», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.