Защитник «Урала» Бевеев: не экономили силы с ЦСКА — не делим игры на Кубок и чемпионат

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал поражение в матче Кубка России с ЦСКА (1:2).
«Играли неплохо. Второй тайм больше владели мячом. У ЦСКА было больше владение по матчу. Не пропусти мы на последних минутах, была бы серия пенальти.
Со мной говорил Иванов и был недоволен? Тренер скажет, разберём все ошибки на теории. Не экономили силы: не делим игры на Кубок и чемпионат. Хотим совершенствоваться, но не всё получается. У нас сильная команда, все равны, тренерский штаб может выбирать», — передаёт слова Бевеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Во втором тайме на 77-й минуте счёт открыл футболист ЦСКА Виллиан Роша, сыграв головой после подачи углового. «Урал» восстановил равенство на табло усилиями Александра Юшина, но в компенсированное время Милан Гайич завершил атаку армейцев результативным ударом.
- 14 сентября 2022
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