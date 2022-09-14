Виктор Гончаренко объяснил поражение «Урала» от ЦСКА в Кубке России

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко высказался об игре с московским ЦСКА, которая прошла в рамках 2-го тура Кубка России.

«ЦСКА хорошо выглядит, игровой ритм, но мы неплохо смотрелись. К сожалению, пропустили со стандарта, с которого не стоило. В концовке упустили быструю атаку. Не хватало несколько дней нам, чтобы детально всё отработать», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу московского клуба. Победный мяч армейцы забили в компенсированное ко второму тайму время. Во втором тайме на 77-й минуте счёт открыл футболист ЦСКА Виллиан Роша, сыграв головой после подачи углового. «Урал» восстановил равенство на табло усилиями Александра Юшина, но в компенсированное время Милан Гайич завершил атаку армейцев результативным ударом.