Хомуха — о Сергееве в «Зените»: легионеру за миллионы всегда будет отдаваться предпочтение

Бывший тренер юношеских и молодёжных сборных России, чемпион Европы среди юношей 2013 года U17 Дмитрий Хомуха рассказал про период совместной работы с Иваном Сергеевым в «Риге» и объяснил, почему он не всегда проходит в состав в «Зените».
«Иван приехал в Латвию по нашему приглашению и произвёл неплохое впечатление. Было видно, что у парня есть хороший потенциал для роста. Задатки были уже тогда. После этого он и физически окреп, и психологически, стал более стрессоустойчивым. Всё это в комплексе позволило ему добиться серьёзных результатов. Сегодня Сергеев — форвард современного формата: заточен не только на атаку, но и ощутимо помогает обороне, активно участвует в перестроениях при прессинге. Но понятно, что, если покупается легионер за миллионы, ему всегда при прочих равных будет отдаваться предпочтение перед своим парнем. Просто потому что за него заплачены большие деньги», — сказал Дмитрий Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 14 сентября 2022
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