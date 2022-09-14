Андрей Канчельскис: «Амкал» — герои. Дали щелчок по носу этим «профессионалам»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис после поражения «Амкала» в 1/128 финала Фонбет Кубка России от санкт-петербургской «Звезды» прокомментировал выступления медийной команды в рамках турнира.
«Они войдут в историю. Уже были обыграны команда из ПФЛ, молодая и самая перспективная школа «Чертаново», которая кричала, что у них великая молодёжь, получающая по три. Они молодцы, дали бой. Дали щелчок по носу этим «профессионалам», всем сказочникам, которые рассказывают, что у нас всё хорошо в футболе. Молодцы всё равно. Они — герои. Будем ждать следующего Кубка России», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча «Амкала» и «Звезды» состоялась сегодня, 14 сентября. В основное время команды сыграли вничью (2:2), а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты команды из Санкт-Петербурга — 4:2.
- 14 сентября 2022
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
21:59
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:08
-
21:07
-
21:04
-
20:58
-
20:46
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:32
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:03
-
20:01
-
19:59