Андрей Канчельскис: «Амкал» — герои. Дали щелчок по носу этим «профессионалам»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис после поражения «Амкала» в 1/128 финала Фонбет Кубка России от санкт-петербургской «Звезды» прокомментировал выступления медийной команды в рамках турнира.

«Они войдут в историю. Уже были обыграны команда из ПФЛ, молодая и самая перспективная школа «Чертаново», которая кричала, что у них великая молодёжь, получающая по три. Они молодцы, дали бой. Дали щелчок по носу этим «профессионалам», всем сказочникам, которые рассказывают, что у нас всё хорошо в футболе. Молодцы всё равно. Они — герои. Будем ждать следующего Кубка России», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча «Амкала» и «Звезды» состоялась сегодня, 14 сентября. В основное время команды сыграли вничью (2:2), а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты команды из Санкт-Петербурга — 4:2.