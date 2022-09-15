Гвардиола остался недоволен игрой «Манчестер Сити» после победы над «Боруссией» Д в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«В последнее время мы привыкли к камбэкам. Мне это не нравится. Сегодня мы играли не на той передаче. Никакой агрессии. Мы были пассивны. В тот момент, когда мы выпустили Фила Фодена, Бернарду Силву и Хулиана Альвареса, мы изменили темп и забили два отличных гола.
«Я почти уверен, что при такой игре в первом тайме у Джона Стоунза не хватило бы смелости попробовать его удар, но у нас был ритм и импульс. Хорошо, что это произошло. Это было исключительно. Я так рад за него», — приводит слова Гвардиолы BBC.
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном».
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