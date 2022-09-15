Чистяков – о поражении: наверное, у «Крыльев» было больше желания

Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение в матче второго тура Кубка России с самарскими «Крыльями Советов». Игра закончилась в пользу хозяев со счётом 2:0.



«Что произошло? Хороший вопрос. Не знаю. Настраивались на эту игру как на обычного, любого соперника. Не получилось. В первом тайме где-то получилось, во втором они нас подприжали на 10 минут, и игра не получилась. У них получилось, у нас — нет. Мне кажется, результат закономерен.



Семак за последние 10 минут первого тайма нас чуть отчитал. Сказал, что нужно менять что-то в игре, быть чуть хладнокровнее и — самое главное — не падать духом, играть, бегать. Мы хотели выиграть, но не получилось. Наверное, у «Крыльев» было больше желания.



Не знаю, почему не получилось перестроиться после удаления. Мы уже были в меньшинстве. Главная задача была — не пропустить. К сожалению, пропустили и второй под конец», – приводит слова Чистякова Sport24.