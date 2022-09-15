Игрок «Шахтёра»: мы прекрасно чувствуем себя в Польше, на трибунах много украинцев

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко признался, что команда отлично чувствует себя в Польше, и поблагодарил «Легию», на стадионе которой «горняки» провели матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1).
«Мы прекрасно себя чувствуем здесь, в Польше. Я хотел бы поблагодарить «Легию» и Польшу за такой теплый прием. Сегодня на трибунах было много украинцев — это было очень трогательно. Болельщики «Селтика» тоже постарались и помогли создать прекрасную атмосферу. Думаю, что в этот раз мы должны порадоваться одному очку», — приводит слова Тараса Степаненко официальный сайт УЕФА.
Напомним, после двух туров ЛЧ «Шахтёр» имеет в своём активе 4 очка. «Горняки» сыграли вничью с «Селтиком» и обыграли «РБ Лейпциг». В двух следующих турах донецкий клуб встретится с мадридским «Реалом».
- 15 сентября 2022
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