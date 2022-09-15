Беллингем: 75 минут «Боруссия» была хороша, но «Сити» хватило 15 минут, чтобы смести нас

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Напомним, английский клуб забил два гола в концовке матча и завоевал победу.
«В данный момент трудно отыскать позитив. Я опустошен. Мы были в 15 минутах от успеха, но таков футбол против сильнейших команд. Важно, чтобы мы пришли в себя к выходным.
Так играют великие команды. Ты не даешь им вздохнуть, а они забивают из ниоткуда, склоняя чашу весов на свою сторону. Холанд не всегда в игре, но стоит ему дать передышку, и он забьет.
Эта игра была не из тех, в которых возможно часто и подолгу владеть мячом. Мы осознавали, что большую часть игры мы будем оставаться без него. В течение 75 минут мы были великолепны, но оставшегося времени для «Сити» было достаточно, чтобы смести нас со своего пути», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.
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