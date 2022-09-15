Футболист «Урала» рассказал об изменениях в команде после прихода Гончаренко

Нападающий «Урала» Александр Юшин рассказал, какие изменения произошли в команде после прихода нового главного тренера Виктора Гончаренко.



«С приходом Гончаренко практически всё кардинально поменялось. Виктор Михайлович — очень хороший и качественный тренер. Надеюсь, со временем, с каждой минутой, проведённой вместе за работой, будем только прибавлять. Сейчас упор на тактику, много теоретических занятий.



Что могу сказать про новичков команды? Ребята хорошие, но им надо сейчас адаптироваться как можно скорее, чтобы помогать команде.



Что касается ожидания от матча с «Ахматом», будем готовиться, как и ко всем играм. В любом случае будем стараться играть на победу. Мы так готовимся к каждой игре», — передаёт слова Юшина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.