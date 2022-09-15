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Хомуха: у «Лукойла» не меньше возможностей для поддержки «Спартака», чем у «Газпрома»

Хомуха: у «Лукойла» не меньше возможностей для поддержки «Спартака», чем у «Газпрома»
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха заявил, что «Лукойл» имеет столько же возможностей поддерживать «Спартак», сколько и «Газпром», который спонсирует «Зенит».

«Думаю, у «Лукойла» не меньше финансовых возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома». При правильном подходе «Спартак» вполне способен навязать борьбу «Зениту». Но прямо сейчас — нет, конечно. Команда не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Это не просто стечение обстоятельств — системные ошибки. Когда команда пропускает четыре мяча, как в Ростове, говорить о сбалансированности не приходится. С таким составом очень проблематично быть в тройке. Борьбе за чемпионский титул он однозначно не соответствует», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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