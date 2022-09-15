Ларин: горжусь, что «Чертаново» удалось помочь ребятам дорасти до уровня сборной России

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на вызов воспитанников в состав сборной России.
«Когда в 2014 году мы приняли решение заявить «Чертаново», состоящее из тех ребят, кто играет в академии, в ПФЛ, мы понимали, что этими соревнованиями сможем довести ребят до более высокого уровня. Участие в этих соревнованиях — завершающий этап подготовки спортсменов в нашем учреждении. Мы были уверены, что пройдя этот путь через ПФЛ, а после — ФНЛ, ребята смогут повысить свой уровень мастерства и уже быть готовыми к соревнованиям в Премьер-лиге. Ребята это доказали, выступая за самарские «Крылья Советов». Поэтому то решение 2014 года было очень знаковым, это был правильный путь.
Конечно, я горжусь, что нам вместе с коллективом, тренерами, руководителями академии, воспитателями интерната, учителями общеобразовательной школы, всеми сотрудниками «Чертаново», начиная от уборщицы и заканчивая руководителями, удалось помочь ребятам дорасти до уровня сборной. Это являлось главной задачей работы нашей академии», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 15 сентября 2022
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