Полузащитник «Крыльев» Ежов заявил, что счастлив впервые попасть в состав сборной России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на сентябрьский сбор.



«Я счастлив! Думаю, это мечта каждого мальчика с самого детства – сыграть за сборную России. Поэтому я безумно счастлив! Общался ли я с Карпиным? Пока ещё нет. У «Крыльев» ближайшая игра как раз с «Ростовом». Думаю, что там и пообщаемся. Слова Ломаева, что шажок к мечте сделан? Я полностью согласен с Иваном. Да, сейчас ситуация сложная. Все мы надеемся, что в ближайшее время Россия вернётся на международные турниры. Дай бог, чтобы мы себя проявили и оказались на этих международных турнирах», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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