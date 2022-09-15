Хомуха – об изоляции России: кто проявит себя здесь – получит возможность уехать в Европу

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказал мнение о том, как молодым игрокам сохранять мотивацию в условиях изоляции российского футбола — без турниров сборных и еврокубков.



«В любом случае нужно продолжать работать, даже с учётом сложившейся ситуации. Становиться здесь лучшими, внутри нашего чемпионата, проявлять себя. Карьера футболиста очень короткая — некогда переживать, что ты сейчас чего-то лишён. Тем более что при большом желании игроки и сейчас уезжают за рубеж. Тот, кто будет хорошо проявлять себя здесь, обязательно получит возможность уехать в Европу. Это неоценимый опыт. Хотим мы этого или нет, но европейский футбол пока намного впереди нашего», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.