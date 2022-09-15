Тренер молодёжной сборной России: важно продолжать работу, несмотря на отстранение

Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался в преддверии сентябрьского учебно-тренировочного сбора национальной команды. По его мнению, важно продолжать работу, несмотря на отстранение от международных турниров.
«Мы очень рады, что после длительного перерыва соберёмся, пообщаемся с ребятами, сыграем два контрольных матча. Важно, несмотря на отстранение от международного футбола, не останавливаться, продолжать свою работу. На грядущий учебно-тренировочный сбор вызовем ребят 2002 года рождения и младше, так как предыдущий созыв уже закончил своё выступление. Сбор будет коротким, но даже недели хватит, чтобы всем вспомнить, что такое сборная», — приводит слова Галактионова официальный сайт РФС.
Напомним, ранее молодёжная сборная России объявила состав на сентябрьский сбор.
- 15 сентября 2022
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