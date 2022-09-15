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Защитник «Локо» Магкеев отреагировал на вызов в сборную России на матч с Киргизией

Защитник «Локо» Магкеев отреагировал на вызов в сборную России на матч с Киргизией
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал попадание в окончательный список сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с национальной командой Киргизии.

«Отличная новость. Сборная есть сборная. Это и ответственность, и честь, и возможность поработать с лучшими футболистами страны. Конечно, благодарен тренерскому штабу за этот вызов.

Уверен, что каждый будет работать на максимуме, важна каждая тренировка. Тем более мы давно не виделись, наверняка будет позитивный рабочий настрой», — приводит слова Магкеева ТАСС.

Ранее сегодня сборная России объявила итоговый состав на товарищеский матч с Киргизией. Встреча россиян и киргизов состоится 24 сентября в Бишкеке.

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