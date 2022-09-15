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Кевин Де Брёйне признан игроком недели в Лиге чемпионов

Кевин Де Брёйне признан игроком недели в Лиге чемпионов
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Во вчерашнем матче с дортмундской «Боруссией», которая завершилась со счётом 2:1 в пользу английского клуба, бельгиец отметился голевым пасом и провёл на поле 90 минут. На награду также претендовали хавбек «Баварии» Джамал Мусиала, форвард «Брюгге» Ферран Хутгла и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

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Лишь в концовке встречи «горожане» смогли сравнять счёт — на 80-й минуте отличился Джон Стоунз после паса Кевина Де Брёйне. Через четыре минуты норвежский нападающий Эрлинг Холанд огорчил свою бывшую команду и вывел «Манчестер Сити» вперёд, голевую передачу на свой счёт записал защитник Жоау Канселу.

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