Футболистка «Манчестер Юнайтед» перешла в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джеки Грёнен перешла в «ПСЖ». Нидерландка подписала контракт с французским клубом на три года, он истекает летом 2025 года.
Ранее уже сообщалось об интересе «ПСЖ» к Грёнен. Парижский клуб пытался закрыть бреши в составе, образовавшиеся после ухода Аминаты Диалло, Леи Хелифи, Луаны и Сары Дабритц.
«Я очень рада оказаться здесь. Это большое изменение, важный шаг в моей карьере. Рада стать парижанкой. Мои первые впечатления очень хорошие. Все относятся ко мне здорово. Я уже встретилась с большинством девушек, они все кажутся замечательными. Рада перейти в один из крупнейших клубов мира.
Я приехала, чтобы побеждать. Надеюсь выиграть множество трофеев и очень рада, что сыграю в Лиге чемпионов», — приводит слова Грёнен пресс-служба «ПСЖ».
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»
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