Асхабадзе: Юран и Черевченко в «Факеле»? Всё неправда. Я ни с кем не общался

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал информацию о том, что российские специалисты Сергей Юран и Игорь Черевченко являются кандидатами на должность главного тренера воронежской команды.

«Юран, Черевченко в «Факеле»? Всё неправда. Я ни с кем не общался: ни с Юраном, ни с Черевченко. Не знаю, кто общался с Черевченко. Задавайте этот вопрос другим. Вопрос Юрана и Черевченко не поднимался, поэтому давайте подождём», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня состоялся матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором «Факел» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 3:0. Возглавлял воронежскую команду в этой встрече и. о. главного тренера Дмитрий Пятибратов.