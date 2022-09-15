«Ничего себе. Это уже событие». Мостовой — о первом за 655 дней голе Кокорина
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал дебютный гол российского футболиста Александра Кокорина за кипрский «Арис» из Лимасола в игре с «Кармиотиссой», в которой его команда проиграла со счётом 2:1.
«Ничего себе. Это уже событие. Он много лет не играл в прямом смысле. Может, за голову взялся. Конечно, там уровень ниже раз в пять, чем в Италии. Я говорил, когда его взяли: погода, климат, море — отдыхай, потому что годы летят быстро», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Для Кокорина этот гол стал дебютным в «Арисе». Кроме того, он отличился впервые с 29 ноября 2020 года. Тогда нападающий забил в ворота «Ротора» в составе «Спартака».
Первый гол Александра Кокорина за 655 дней
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