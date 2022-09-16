Гол Дибалы помог «Роме» разгромить ХИК в Лиге Европы

В Риме на стадионе «Олимпико» состоялся матч 2-го тура Лиги Европы. «Рома» принимала финский ХИК. Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 3:0.



Уже на 15-й минуте у гостей был удалён Миро Теньо. Тем не менее открыть счёт «Рома» в первом тайме не сумела. Зато уже в начале второй половины встречи Пауло Дибала забил первый мяч. На 49-й минуте Лоренцо Пеллегрини удвоил преимущество итальянского клуба. А точку в матче на 68-й минуте поставил Андреа Белотти.



«Рома» одержала первую победу в нынешнем розыгрыше турнира. Римляне с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы C. ХИК не набрал ни одного балла.



В следующем туре «Рома» будет принимать «Бетис», а ХИК сыграет с «Лудогорцем».