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Гол Дибалы помог «Роме» разгромить ХИК в Лиге Европы

Гол Дибалы помог «Роме» разгромить ХИК в Лиге Европы
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В Риме на стадионе «Олимпико» состоялся матч 2-го тура Лиги Европы. «Рома» принимала финский ХИК. Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 3:0.

Уже на 15-й минуте у гостей был удалён Миро Теньо. Тем не менее открыть счёт «Рома» в первом тайме не сумела. Зато уже в начале второй половины встречи Пауло Дибала забил первый мяч. На 49-й минуте Лоренцо Пеллегрини удвоил преимущество итальянского клуба. А точку в матче на 68-й минуте поставил Андреа Белотти.

«Рома» одержала первую победу в нынешнем розыгрыше турнира. Римляне с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы C. ХИК не набрал ни одного балла.

В следующем туре «Рома» будет принимать «Бетис», а ХИК сыграет с «Лудогорцем».

Лига Европы. Группа C. 2-й тур
15 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 0
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 Дибала – 47'   2:0 Пеллегрини – 49'   3:0 Белотти – 68'
Удаления: нет / Теньо – 14'
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