Роналду показал форму сборной Португалии к чемпионату мира – 2022

Сборная Португалии официально представила новый комплект игровой формы к чемпионату мира в Катаре. Соответствующее фото размещено в официальном аккаунте «селесао» в «Твиттере».



Для презентации новой экипировки от всемирно известного бренда был выбран самый звёздный португальский футболист – нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он продемонстрировал общественности форму, выполненную в традиционных для страны зелёном и красном цветах. При этом концепция фото заключается в том, что Роналду указывает пальцем на хэштег #VesteABandeira (#WearTheFlag; «носите флаг»).

Фото: соцсети сборной Португалии

Для Криштиану предстоящий чемпионат мира в Катаре станет пятым в профессиональной карьере. Он дебютировал за сборную в 2003 году. В 2006-м он играл на мундиале в Германии, в 2010-м – в ЮАР, в 2014-м – в Бразилии, в 2018-м – в России. В 17 матчах на чемпионатах мира он забил семь голов.