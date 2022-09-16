Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду показал форму сборной Португалии к чемпионату мира – 2022

Роналду показал форму сборной Португалии к чемпионату мира – 2022
Комментарии

Сборная Португалии официально представила новый комплект игровой формы к чемпионату мира в Катаре. Соответствующее фото размещено в официальном аккаунте «селесао» в «Твиттере».

Для презентации новой экипировки от всемирно известного бренда был выбран самый звёздный португальский футболист – нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он продемонстрировал общественности форму, выполненную в традиционных для страны зелёном и красном цветах. При этом концепция фото заключается в том, что Роналду указывает пальцем на хэштег #VesteABandeira (#WearTheFlag; «носите флаг»).

Фото: соцсети сборной Португалии

Для Криштиану предстоящий чемпионат мира в Катаре станет пятым в профессиональной карьере. Он дебютировал за сборную в 2003 году. В 2006-м он играл на мундиале в Германии, в 2010-м – в ЮАР, в 2014-м – в Бразилии, в 2018-м – в России. В 17 матчах на чемпионатах мира он забил семь голов.

«Этот пенальти он бы никому не отдал». Как Роналду забил первый гол сезона «Этот пенальти он бы никому не отдал». Как Роналду забил первый гол сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022