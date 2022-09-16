Луческу ответил на вопрос о возможном уходе из «Динамо» Киев после поражения от АЕКа в ЛЕ

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение команды в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с АЕКом (0:1).

«Изменилась ли моя позиция по поводу возможного ухода из клуба? Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжелая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы. Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе. Тем не менее, мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя «Динамо» на высоком уровне. Нам нужны положительные результаты», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.

Напомним, в первом туре «Динамо» уступил «Фенербахче». В следующем туре киевский клуб встретится с «Ренном».