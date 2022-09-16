«Так во дворе люди играют». Игнатьев – об «Урале» под руководством Шалимова

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Урала» под руководством Игоря Шалимова.
«Я хочу понять: за что уволили Талалаева?! Какое направление у руководителей клубов в нашем футболе? В «Урале», например, когда убирали Игоря Шалимова, я видел, что там не было ничего. Там не чувствовалась рука тренера, а был только набор футболистов, которые выходят и как‑то пытаются играть. Так во дворе люди играют», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».
Напомним, «Урал» уволил Шалимова после неудачного старта команды в чемпионате России. После девяти туров чемпиона России «Урал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, записав в свой актив 4 очка.
В следующем туре «Урал» встретится с «Ахматом». Матч состоится 17 сентября.
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