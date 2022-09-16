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Рауш рассказал о ситуации в Германии после начала событий на Украине

Рауш рассказал о ситуации в Германии после начала событий на Украине
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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал о ситуации в Германии после событий на Украине. Сейчас Рауш живёт в Германии.

«Ощущаю ли наступающий кризис? Когда смотришь на цены в магазинах или на бензин, это все очевидно. Очень выросли цены. Но вообще на тему политики я бы много говорить не хотел», — приводит слова Рауша Sport24.

Напомним, Константин Рауш выступал за московское «Динамо» с января 2018 года по декабрь 2020-го. За это время он провёл в составе команды 48 матчей, в которых записал в свой актив два гола и восемь результативных передач. За национальную команду России Рауш провёл четыре матча.

Рауш завершил профессиональную карьеру в 32 года из-за проблем со здоровьем.

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