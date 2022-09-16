Уткин: какого демона ехать играть в Киргизию, если на это даже невозможно посмотреть?

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о ситуации с осенними товарищескими матчами национальной сборной России.
«Неспокойно на боснийско-киргизской границе. Сборная России снова под угрозой остаться без каких-либо спарринг партнёров. Ну, боснийцы – это понятное дело. Наконец-то артикулирована, видимо, главная причина, по которой футболисты и футбольные представители так не хотят играть с нами. Они не хотят быть первыми, кто сыграет с нами из европейских стран! А там, на самом деле, выбор сейчас очень небольшой, потому что команды, которые представляют собой интерес, готовятся к чемпионату мира, и на ноябрь, где эта игровая дата есть, у них уже, наверное, свёрстаны планы.
И вот получается, что Босния с нами играть не хочет. А Киргизия, как выясняется, не может. Матч ещё даже не назначен до конца, а медиаправа, оказывается, уже не принадлежат киргизской федерации футбола, или как там она называется. И получается, что невозможно обеспечить трансляцию на Россию. Ну а какого демона ехать играть в Киргизию, если на это даже невозможно посмотреть?
В общем, вот так вот мы зажаты между Боснией и Герцеговиной с одной стороны и киргизами – с другой. А вообще, сложившаяся ситуация напоминает революционную в формулировке Владимира Ильича Ленина – в пародийном, конечно, смысле. Одни не могут, другие не хотят. Киргизы не могут, боснийцы не хотят. Что делать нам? Непонятно», – сказал Уткин в свежем выпуске «Футбольного клуба» на своём YouTube-канале.
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