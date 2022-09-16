Канчельскис прокомментировал первый гол Кокорина за 655 дней

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал дебютный гол российского нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис», который он забил в матче с «Кармиотиссой» (1:2).
«Наконец-то состоялось это событие. Когда Бергкамп ушел из «Интера» в «Арсенал», он тоже долго не мог забить. Наверное, даже больше дней у него прошло, чем у Кокорина. Потом прорвало и Деннис стал одним из лучших бомбардиров «Арсенала». Будем надеяться, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории Кипра. Хоть так начал, уже хорошо. Пожелаю Александру удачи. Может, вернется в свою лучшую форму. В любом случае, всегда приятно забить», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Для Кокорина этот гол стал не только дебютным за «Арис», но ещё и первым за 655 дней. До этого российский форвард забивал ещё за «Спартак» в матче с «Ротором».
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