Канчельскис прокомментировал первый гол Кокорина за 655 дней

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал дебютный гол российского нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис», который он забил в матче с «Кармиотиссой» (1:2).

«Наконец-то состоялось это событие. Когда Бергкамп ушел из «Интера» в «Арсенал», он тоже долго не мог забить. Наверное, даже больше дней у него прошло, чем у Кокорина. Потом прорвало и Деннис стал одним из лучших бомбардиров «Арсенала». Будем надеяться, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории Кипра. Хоть так начал, уже хорошо. Пожелаю Александру удачи. Может, вернется в свою лучшую форму. В любом случае, всегда приятно забить», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Для Кокорина этот гол стал не только дебютным за «Арис», но ещё и первым за 655 дней. До этого российский форвард забивал ещё за «Спартак» в матче с «Ротором».