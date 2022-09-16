Экс-игрок «Зенита» рассказал, как в Дании оставил в поезде кошелёк, а в России – очки

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов, ранее выступавший за петербуржский «Зенит» и датский «Орхус», рассказал интересную историю о забытых вещах в двух странах.
«Я как-то оставил кошелёк в поезде, остался без каких-либо средств. Попросил первого попавшегося человека купить мне билет в Орхус. Пообещал, что верну ему деньги, взял номер телефона, но он отказался брать, купил мне билет. Кошелёк мой нашли – все деньги положили на мой банковский счёт, а кошелёк отправили по почте в Орхус. Всё очень чётко.
Я страдаю тем, что часто забываю вещи. Только прилетел из Дании, ехал в Москву на аэроэкспрессе. Оставил очки на сидении, вышел из вагона, сразу развернулся и зашёл обратно, но очков уже не было. Полная противоположность. Можно говорить, что там мне повезло, а в России не повезло, но рассказываю то, что происходило лично со мной», – приводит слова Ходжаниязова Metaratings.
Напомним, в середине августа центральный защитник Ходжаниязов вернулся в Россию спустя три года выступлений в Азербайджане за «Сумгаит», подписав контракт с клубом Мелбет Первой лиги «Акроном». За датский «Орхус» Джамалдин играл с 2015 по 2017 годы. До этого он был футболистом «Зенита», за первую команду которого провёл всего четыре матча.
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