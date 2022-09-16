Рауш рассказал о бывшем одноклубнике Энке, который покончил жизнь самоубийством

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш поделился воспоминаниями о своём бывшем одноклубнике по «Ганноверу» Роберту Энке. Экс-вратарь сборной Германии в 2009 году покончил жизнь самоубийством. По словам Рауша, этот момент стал самым трагичным, который он может вспомнить в своей карьере.

«Самый трагичный момент в карьере — смерть Роберта, разумеется. Это был один из самых светлых людей, которых я встречал за карьеру. Это не дежурные слова. Мне было 19 лет — Роберт был мне почти как отец. Невероятно добрый человек — это проявлялось даже в мелочах. Рядом с кафе, где мы часто обедали после тренировок, жил бомж. Сколько раз Энке туда приходил, столько раз он покупал этому человеку еду. Из таких моментов и состоял Роберт.

Как узнал о трагедии? Вечером раздался звонок от капитана команды. Поднимаю трубку — ну и всё это узнаю. Через пару часов собрались на стадионе. Заходим в раздевалку и смотрим на пустое место, где недавно сидел наш вратарь. Ужасное чувство, которое ещё долго не проходило.

Нам дали несколько дней выходных — чтобы мы как-то осознали случившееся. Помогло несильно. Мы тогда ещё боролись за выживание — задачу остаться никто не отменял, а получалось в такой ситуации катастрофически мало. Помню, через несколько дней после того, как мы возобновили тренировки, на одну из них пришло очень много фанатов. Несколько сотен человек, если не больше. Такая поддержка помогла — мы все остались в Бундеслиге. Легче, правда, от этого не стало», — приводит слова Рауша Sport24.