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Российский экс-футболист «Орхуса» рассказал о необычных занятиях в центре датского МЧС

Российский экс-футболист «Орхуса» рассказал о необычных занятиях в центре датского МЧС
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Полузащитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал о необычных занятиях и тренировках во время выступлений за датский «Орхус». Игрок провёл в клубе два года и проводил вместе с командой тренировки в центре подготовки МЧС, где импровизировали спасение одноклубников из горящего дома.

«Нас возили на паруснике в холодную погоду и заставляли прыгать в воду? Ментальный коуч считал, что это нужно для сплочения команды. Он нас не только на паруснике возил, но и в центре подготовки датского МЧС мы командой импровизировали спасение утопающих, спасение партнёров из горящего дома. Ребят, которые совсем не понимали этого, не было. Результаты были не очень, поэтому относились с пониманием ко всем действиям», — приводит слова Ходжаниязова Metaratings.

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