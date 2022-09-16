Экс-защитник «Зенита»: двусторонки против Халка — отдельный вид испытания

Бывший защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов, который сейчас выступает в составе тольяттинского «Акрона», поделился воспоминаниями о бывших партнёрах по петербургской команде.

«Кто запомнился из игроков «Зенита»? В том «Зените» было очень много ярких личностей и футболистов, на которых можно было ориентироваться. Широков, да, «пихал», но через подсказ. Кержаков постоянно кричал, подсказывал. Очень хорошо помогал Толя Тимощук, я с ним очень хорошо общался и общаюсь.



Что могу сказать о Халке? Он крепкий парень, но и достаточно техничный. Против него было 100 процентов сложно, двусторонки против него – отдельный вид испытания. Он мог и под правую убрать, были и красивые голы с правой ноги», — приводит слова Ходжаниязова Metaratings.