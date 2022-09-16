Комличенко: удивился, что Джикия дал мне развернуться в моменте с первым голом «Ростова»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил свой гол в ворота «Спартака» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард также прокомментировал действия защитника красно-белых Георгия Джикии в момент взятия ворот.
«Я удивился, что Джикия дал мне развернуться и принять мяч в моменте с первым голом. Я краем глаза увидел, что он начал к воротам отходить, поэтому развернулся и отдал. Нельзя сказать, что в остальных моментах было свободно и комфортно: опекали серьёзно. Но в моменте с голом очень помогло, что дали время подумать и обработать», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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